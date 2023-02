Aalborg må vente på avancement efter nederlag i Polen

Aalborgs håndboldherrer havde brug for en sejr i den svære udekamp mod polske Kielce onsdag aften for at nærme sig slutspillet i Champions League, men tog tomhændede hjem til Nordjylland.

Efter en jævnbyrdig første halvleg var Kielce markant stærkere i anden halvleg og kørte de danske gæster over med 33-28 foran et levende hjemmepublikum.