Sløvt Skjern-hold kæmpede sig til europæisk avancement

For mange chancer blev brændt, og generelt manglede der rytme og energi i offensiven for det vestjyske hjemmehold.

Gæsterne var helt med frem til 9-8 til Skjern, inden det lykkedes danskerne at komme til pause med en tremålsføring på 13-10.

Hvis Henrik Kronborg i pausen gav en lille opsang, var det helt på sin plads.

Alpla var godt med og holdt sig inden for et mål eller to af Skjern langt ind i kampen.

Kronborg forsøgte at råbe noget liv ind i spillerne med en timeout knap midtvejs i anden halvleg.