Skjern henter ligatopscorer hjem fra 2024

Bjarke Christensen vender hjem til Skjern.

Fløjspilleren, der fik sin håndboldopdragelse i Skjern og lige nu spiller for KIF Kolding, har sat sin underskrift på en kontrakt, der starter i sommeren 2024 og løber fire år frem.

Det oplyser Skjern på sin hjemmeside.

- Det har altid været en skjult drøm for mig (at vende tilbage til Skjern, red.), men samtidig ikke noget, jeg har turdet håbe på. Jeg har stadig lidt svært ved at forstå det, men det bliver helt fantastisk at vende hjem i 2024, siger Christensen på hjemmesiden.