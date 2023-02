Viborg HK sælger norsk topscorer til større klub

- Vi har derfor accepteret det tilbud, vi har fået og sender hende godt videre fra næste sæson, siger VHK’s direktør, Jens Steffensen.

Viborg HK fik tilgang af Hovden fra Storhamar i sommeren 2022. Men kontrakten blev skrevet et halvt år inden, efter at hun netop havde vundet VM med Norge.

- Jeg er virkelig glad for, at jeg tog valget om at flytte til Danmark og blive Viborg-spiller. Jeg føler, at Viborg og jeg har været et utroligt godt match – både som by og klub.

- Tingene ændrede sig i efteråret, og en mulighed opstod, og da jeg gerne vil spille med om medaljer og spille ude i Europa, er jeg glad for, at jeg nu får den mulighed, siger Hovden.