GOG tog kæmpe skalp på svær ungarsk udebane

Det hjalp på det. Rasmus Lauge diskede op med to hurtige scoringer, og pludselig vendte momentum. GOG fik fire udvisninger på få minutter, og Veszprem arbejdede sig støt og roligt tilbage på omgangshøjde.

For GOG var det vigtigt ikke at gå i panik denne periode, og spillerne lod sig da heller ikke kue af det ungarske overtag. Jerry Tollbring og Emil Madsen samarbejdede om et dobbeltvip, og så var GOG foran igen.

Men Veszprems enorme bredde kom til undsætning, og ungarerne maste sig vej til en pauseføring på to mål.

Igen var GOG dog hurtigt ude af startblokken. Fynboerne scorede tre mål på de første tre minutter af anden halvleg og bragte sig tilbage i front.

Veszprem spillede ukoncentreret, GOG’s kontramaskine kørte som smurt, og pludselig var der meget stille på lægterne. GOG kom foran med fire mål, inden luften igen gik af ballonen.