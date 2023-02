Danmarks største håndboldstjerne sygemeldt på ubestemt tid

På grund af sygemeldingen er det uvist, hvornår Mikkel Hansen igen kan komme i kamp. Inden kampen imod GOG fortalte Mikkel Hansen, at det var vanskeligt at gå direkte fra en slutrunde og tilbage til sin klub uden kamppause. Aalborg spiller i gennemsnit to kampe om ugen, da klubben også deltager i Champions League i denne sæson.

»Man går fra at have spillet en finale foran 20.000 mennesker efter en meget intens måned med mange kampe og stor belastning fysisk og mentalt. Så skal man lige hjem et par dage for at se, om man kan lande, og så er det ellers bare i gang. Det er klart, at det er en kæmpe forandring, men nu er det heldigvis ikke første gang, jeg prøver det,« sagde Mikkel Hansen til TV 2 i sidste uge.