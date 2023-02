Esbjerg besejrede Buducnost og har sikret sig storkamp

Team Esbjerg gjorde lørdag kort proces mod Buducnost fra Montenegro og vandt hele 30-20 på hjemmebane i Champions League.

Team Esbjerg var allerede inden opgøret sikret avancement i Champions League, men spiller for at slutte blandt de to bedste hold i sin gruppe og dermed stryge direkte i kvartfinalerne.

Sejren kom i hus, og da gruppens duks Metz samtidigt slog den vestjyske rival Rapid Bucuresti i et andet opgør, rejser Esbjerg om en uge til Ungarn for at dyste med Györ i en direkte duel om andenpladsen.