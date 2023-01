Håndboldboss om VM-planlægning: Har ikke været godt nok

Planlægningen af det netop overståede VM i håndbold var ikke optimal. Det medgiver Per Bertelsen, der er formand for turneringsudvalget i Det Internationale Håndboldforbund (IHF).

Det fik blandt andet stor kritik, at fredagens semifinaler blev splittet op, så den ene blev spillet i Polen og den anden i Sverige, og at de respektive semifinaler først blev placeret geografisk under 48 timer før kampstart.