Danske medier hylder Lauge og landstræner efter VM-triumf

- Før hans ansættelse som landstræner havde håndboldherrerne aldrig vundet VM-guld. Nu har holdet vundet titlen tre gange i træk. En historisk præstation, som Nikolaj Jacobsen naturligvis skal have en stor del af æren for.

Mikkel Hansen har i mange finaler været Danmarks helt store spiller, men søndag var det andre, der træk det største læs. Hansen var stort set kun spilfordeler og sad på bænken i det meste af anden halvleg.

Politiken hæfter sig ved, at Lauge i stedet kom på banen og ”gjorde en helt afgørende forskel”.

- Han afløste superstjernen Mikkel Hansen, der ikke rigtig kunne få det til at fungere i finalen, men det kunne Lauge, som 12 år efter at have været med til at tabe sin første VM-finale til netop Frankrig, fuldstændig brændte hallen af.