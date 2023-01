Fra blodprop til VM-triumf: Mikkel Hansen føler sig heldig

Selv har han haft en lidt ny rolle på landsholdet.

Fordi Rasmus Lauge var skadet i en stor del af slutrunden, blev Hansen udnævnt spilstyrer i angrebet, hvor han sørgede for, at missilerne Simon Pytlick og Mathias Gidsel ikke blev alt for løsgående.

Og de unge knøse har imponeret ham.

- Det er altid dejligt at få nogle unge drenge ind og skubbe lidt til hierarkiet. De har gjort det nemmere for mig at spille håndbold.

- De har bidraget både på og uden for banen. De er meget modne, i forhold til hvad nogle af vi andre var i den alder. Mange af dem har hele pakken allerede. Det er imponerende, siger Mikkel Hansen.

Mandag bliver Mikkel Hansen og holdkammeraterne hyldet i København.