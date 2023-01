Saugstrup ser frem til guldhyldest med to års forsinkelse

Lige som mange andre er han imponeret over den præstation, Rasmus Lauge leverede i finalen.

Efter at have fået sit VM delvist spoleret af en skade brændte playmakeren banen af, da der var allermest brug for ham, og Simon Pytlick og Mathias Gidsel var ved at løbe tør for kræfter.

Men Saugstrup er ikke specielt chokeret over Lauges tårnhøje niveau.

- Så god er han jo. Det er det, han render og laver på ugentlig basis i Veszprem. Det er ingen overraskelse for os. Vi ser jo også til træning, hvor dygtig han er.

- At de to unge gutter blev lidt trætte, kan jeg godt forstå. Lauge viste, hvor vigtig han stadig er for dette hold. Jeg kan ikke rose ham nok for den præstation. Han gjorde præcis, som det passede ham, siger Magnus Saugstrup.