Spanien snupper VM-bronze efter svensk kollaps

Lysten til at forsvare var fraværende på begge mandskaber i bronzedystens indledning, hvor målene haglede ind - kun afbrudt af spredte redninger af Andreas Palicka og Gonzalo Pérez de Vargas.

11-11 stod den efter blot 14 minutters spil, inden holdene strammede sig lidt mere an.

Blandt andet kom GOG-keeper Tobias Thulin på banen for Sverige og var med seks redninger før pausen afgørende for, at Sverige kom foran 16-13 og siden også 22-18 efter 30 hæsblæsende minutter.

For Sverige strålede blandt andre Aalborg Håndbolds Felix Claar som dirigent og assistmager, mens Barcelona-fløjen Hampus Wanne med seks træffere i første halvleg var hård ved klubkammeraten Vargas mellem de spanske stænger.