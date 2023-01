Nedtrykt spansk profil: Danmark mærkede presset

- De mærkede presset, men det var ikke nok, siger han.

Den 36-årige spanier gik tålmodigt rundt i pressezonen efter nederlaget. Skuldrene var sænkede og skuffelsen tydelig, men han var afklaret.

- Da vi kom tæt på, traf vi nogle dårlige valg.

- Danmark spillede med færre fejl i offensiven, og det gjorde forskellen. Vi misbrugte mange chancer i fine positioner. Særligt i første halvleg.

- Vi var måske lidt nervøse og havde lidt for stor respekt i forhold til at skyde udefra, siger Canellas, der måtte ærgre sig over, at Niklas Landin spillede et brag af en kamp.