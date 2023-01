Lettet Mikkel Hansen: Vi skal være skarpere i finalen

Han scorede selv fire gange på ni forsøg. Også Simon Pytlick og Mathias Gidsel formåede denne gang kun at score på omkring halvdelen af deres afslutninger på den stærke målmand Gonzalo Pérez de Vargas.

- Jeg synes egentlig, at vi spillede os frem til nogle gode chancer, men vi brændte lidt for meget. I finalen skal vi være skarpere, hvis vi skal have guldet med hjem.

- Man ved også, at Spanien er et svært hold at ryste af. Vi havde chancen et par gange, men formåede ikke at rykke afgørende fra, siger Mikkel Hansen.