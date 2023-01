Landstrænerens seneste opfindelse forklarer en dansk rekord

Det spanske landshold skal prise sig lykkelig for at have Jordi Ribera som landstræner.

Bag brillerne på den 59-årige mand findes en af de klogeste håndboldhjerner i verden, og den bliver der i allerhøjeste grad brug for, hvis spanierne – igen i år – skal finde en taktik, der kan bremse Danmarks offensiv i en slutrundesemifinale.