Svensk stjerne misser VM's medaljekampe efter brud

- Jeg tror, at jeg sad fast i en modstanders trøje og følte så smerte. Det er frygteligt frustrerende, da jeg føler, at både holdet og jeg har spillet en rigtig god turnering. Jeg havde drømt om at spille VM-finale på hjemmebane.

- Men jeg er overbevist om, at dette hold kan slå ethvert hold i verden, uanset om jeg er med eller ej. Det føles utroligt tungt, men nu vil jeg gøre alt for at støtte holdet i kampen for guldet, siger Jim Gottfridsson.

Landstræner Glenn Solberg lider med sin anfører.

- Han er en af de bedste spillere i verden, og han har haft en meget god turnering indtil videre. Det er selvfølgelig svært for os, men vi har en meget stærk trup, der vil gøre alt for at vinde semifinalen, siger Glenn Solberg.