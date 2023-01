Nu kan han konstatere, at han heller ikke før mødet med ungarerne får chancen for at få øvet forsvarsspil med Henrik Møllgaard, Magnus Saugstrup og de øvrige specialister.

- Det ville have været fedt for mig at få nogle træninger. Det er ikke optimalt på nogen måde. Jeg kunne dog mærke mod Egypten, at jeg faldt lettere ind, end jeg havde regnet med.

- Det var en speciel følelse at blive kastet ind uden at have trænet, men det gik fint, synes jeg. Det kommer mig til at gode, at jeg har været med før, så jeg kender forsvarssystemet, siger Kirkeløkke.