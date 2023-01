Norge ordnede Tyskland og tager gruppe-førsteplads ved VM

Tyskerne havde snor i nordmændene hele vejen. Det var særligt takket være bagspiller Juri Knorr, som diskede op med otte scoringer, og målvogter Andreas Wolff, der flere gange holdt tyskerne inde i opgøret.

Norge fik den helt perfekte start på opgøret med to redninger fra keeper Kristian Sæverås på to tyske fløjafslutninger inden for de første fire minutter. Og så bragte stregspiller Petter Øverby Norge foran 4-1, før uret rundede fem minutter.

Den tyske bagspiller Juri Knorr ville det anderledes og sammen med målvogter Andreas Wolff, som i perioder trak gardinet helt ned i det tyske mål, var han afgørende for, at Norge ikke stak af.