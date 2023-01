Niclas Kirkeløkke forstærker VM-trup inden Egypten-kamp

Kirkeløkke er ikke ny i landsholdssammenhæng, han har 53 landskampe på cv’et. Den fynske bagspiller har en fortid i GOG, men spiller nu for Rhein-Neckar Löwen i Bundesligaen.

Nikolaj Jacobsen betoner vigtigheden af at få flere kræfter ind i truppen, blandt andet fordi forsvarsspillet ikke har været blændende i de første fem VM-kampe.

- Vi står over for en helt afgørende kamp, og jeg vil gerne have nogle ekstra muligheder defensivt. Her kan Niclas bidrage med sine kvaliteter, siger Nikolaj Jacobsen.