Afgjort: Danmark kan løbe ind i Ungarn eller Sverige ved VM

Hvis det danske herrelandshold i håndbold som forventet spiller sig videre til knockoutfasen ved VM i håndbold, bliver enten Sverige eller Ungarn modstanderen i kvartfinalen.

Det står klart, efter at mellemrundens gruppe 2 blev færdigspillet søndag.

Her snuppede Ungarn andenpladsen i gruppen ved at banke Kap Verde 42-30 søndag eftermiddag. Efter fem timer på pinebænken kunne ungarerne så endelig juble, for holdet var afhængig af svensk hjælp. Den fik de, da Sverige vandt 32-30 over Portugal.