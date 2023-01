VM-spiller fra USA bliver smidt ud efter beskyldninger om bid

Det var i hvert fald, hvad Al-Sayyad ivrigt forsøgte at gøre dommerne opmærksomme på efter en duel mellem de to ved kanten af feltet.

Al-Sayyad pegede på mærker, der ifølge ham stammede fra et bid, og den beskyldning gentager han efter kampen over for DR Sporten.

- Jeg ved simpelthen ikke, hvad der skete. Vi er kommet her for at spille håndbold, og så tror jeg, at han forsøgte at bide mig i armen. Jeg tror, han forsøgte at gøre mig nervøs, men den går altså ikke, siger han.

Men det var én stor misforståelse, plæderer USA’s Paul Skorupa for. Han mener slet ikke, han skulle være blevet smidt ud.