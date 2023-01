VM-værten Polen afværgede fiasko mod Jan Pytlicks Saudi-Arabien

Selv om Polen har prøvet at være bagud ved slutrunden, så er det første gang i turneringen, at Saudi-Arabien har været foran. Og så endda med to.

I slutningen af første halvleg blev det afgørende for Polen, at keeper Adam Morawski hev flere redninger ud af ærmet, og Arkadiusz Moryto udnyttede de polske straffekast, som Saudi-Arabien blev ved med at give.

Derfor kunne kampens storfavorit tage føringen igen efter 26 minutter og gå til pause foran 13-12.

Efter pausen fortsatte Moryto med at gøre det svært for den saudiarabiske defensiv. Generelt fik den polske offensiv presset Saudi-Arabien langt tilbage, og det gav endnu flere polske straffekast.

Ti minutter inde i halvlegen bragte Polen sig foran med tre, fire og fem mål. Så skulle man tro, at kampen var lukket, men med små ti minutter tilbage var Saudi-Arabien kun bagud med en enkelt scoring.