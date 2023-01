Frankrig har spillet sig i VM-mellemrunden med maksimumpoint

Det var ikke tilfældet mandag aften. De islandske fløje Bjarki Elisson og Odinn Thor Rikhardsson gik målamok, og noterede sig for henholdsvis 8 og 11 islandske scoringer. I første halvleg noterede de to sig for 13 af Islands 19 mål.

Island har to point med over i mellemrunden. Ungarn kan tage fire point med over, hvis holdet vinder over Portugal senere mandag aften.