Tusindvis af danske håndboldfans kan få dagen spoleret af vejret

Køretøjer må ikke krydse broen, hvis vindhastigheden overstiger 25 meter i sekundet.

- Så det er jo tæt på.

- Jeg vil råde folk til at tage tidligt afsted, hvis de gerne vil være sikre på at komme afsted, siger hun.

Der er størst risiko for, at broen bliver nødt til at lukke mellem klokken 17.00 og 21.00, da det er her, prognoserne viser, at vinden bliver kraftigst.

Lukker broen for biler, er der dog stadig mulighed for, at man kan komme afsted. Tog kan nemlig køre, så længe vindhastigheden ikke er over 27 meter i sekundet.