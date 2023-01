Pytlicks tropper fik ny lussing ved håndbold-VM

Dermed har Pytlick og Saudi-Arabien et målunderskud på 32 mål efter de to første gruppekampe ved VM-slutrunden, og alt peger i retning af endnu en afklapsning, når holdet møder de polske VM-værter i den sidste gruppekamp.

I optakten til VM tabte Saudi-Arabien med henholdsvis 27 og 16 mål i to testkampe mod Danmark i sidste uge.

Det mest opløftende for Pytlick og co. var, at holdet i perioder af opgøret mod Frankrig formåede at spille med et nogenlunde tempo i angrebsspillet, mens målvogter Amro Mohammed trods cifrene fremstod som sit holds nok stærkeste kort i defensiven.