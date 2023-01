Palicka trak gardinet ned i problemfyldt svensk VM-sejr

Sverige havde store problemer langt inde i holdets første kamp ved VM i herrehåndbold på hjemmebane, men endte med at vinde med otte mål.

Svenskerne havde usædvanlig svært ved at få bolden i nettet mod undertippede Brasilien, og det lykkedes for brasilianerne at trække tempoet ud af kampen.

Det gjorde det svært for den svenske offensiv at få fart i spillet, og det lykkedes i første halvleg aldrig for en af forhåndsfavoritterne til VM-trofæet at trække fra Brasilien.