Bundesligaklub plukker keeper hos Aalborg Håndbold

- Jeg er meget stolt over at have skrevet under med Hannover, og jeg kan ikke vente med at bevise mig i verdens stærkeste liga, siger Simon Gade til den tyske klubs hjemmeside.

Aalborg hentede Simon Gade i sommeren 2020 hos TTH Holstebro.

- Simon har gjort det rigtig godt i de sæsoner, han har været her, og det blev også belønnet af den danske landstræner med en plads i bruttotruppen ved det igangværende VM - som er de 35, der kan komme i spil ved slutrunden.

- Vi glæder os over, at Simon har fået sit ønske opfyldt, og vi ønsker ham naturligvis alt held og lykke i sin fremtidige klub i det tyske, skriver Aalborg på sin hjemmeside.