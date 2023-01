De danske håndboldherrer er ramt af corona kort før VM

- Især når corona hverken herhjemme eller i værtslandet Sverige betragtes som nogen kritisk sygdom, og jeg i øvrigt føler mig helt frisk.

- Men der er ikke andet for, end at vi må se situationen an, siger Mads Mensah Larsen til forbundets hjemmeside.

Alle øvrige spillere og ledere er blevet testet negative for corona og kan tirsdag træne for næstsidste gang inden afrejsen til Sverige forud for den første kamp ved VM.

Danmark indleder fredag VM med gruppekampen mod Belgien. VM afholdes i Sverige og Polen.