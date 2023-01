Danmark har aldrig før været så stor VM-favorit

Således giver man blot odds 2,4 på dansk triumf. Med andre ord får man 24 kroner tilbage per satset tier i tilfælde af guld til Nikolaj Jacobsens tropper.

- Vi er så store favoritter, fordi vi har verdens bedste trup. Sådan er det! slår Danske Spils oddssætter Peter Emmike Rasmussen fast i en pressemeddelelse.

Han peger på, at Danmark både har et stærkt kollektiv og har nogle af verdens bedste spillere på samtlige positioner.

Derudover hæfter han sig ved, at playmakeren Rasmus Lauge er tilbage, efter at han sad over ved VM i 2021 med en skade.