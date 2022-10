Viborg HK skal have ny træner i næste sæson

- Da jeg sidste år forlængede min kontrakt, havde vi alle et håb om, at vi skulle være tættere på toppen nationalt og dermed tættere på at spille Champions League.

- Nu står klubben i en genopbygningsfase, og jeg har respekt for de valg, der tages i den forbindelse, men jeg tænker også, at det er fint, at der kommer friske kræfter til og står i spidsen for det, siger Jakob Vestergaard.

Hans kontrakt stod til udløb i 2024, men han har haft mulighed for at stoppe et år tidligere, og den mulighed har han grebet.