Danmark fik endnu en norsk lussing og flere EM-panderynker

Ét er, at Norge dermed nu har vundet de seneste 15 indbyrdes dyster siden 2014. I forhold til slutrunde-ambitionerne er det langt mere bekymrende, at efterhånden lidt for mange danske spillere døjer med småskavanker.

Frygt med på banen

Så kort før en slutrunde er alle naturligvis bange for at rende ind i corona og skader. Tidligere på ugen slap Danmark med skrækken, da Anne Mette Hansen og Kristina Jørgensen slog ud som positive i den første prøve for så at levere en negativ pcr-test, men på helbredssiden hober spørgsmålstegnene sig desværre op for flere spilleres vedkommende.