GOG stoppede dårlig CL-stime med sejr på portugisisk grund

Porto er eneste hold uden point i gruppen, og derfor stod GOG også med gode muligheder for at komme tilbage på vindersporet forud for kampen.

Hurtigt i opgøret skabte danskerne sig da også en føring, som frem mod pausen blev øget til 15-10.

Simon Pytlick og den træfsikre fløj Jerry Tollbring skød for i det fynske angreb, og de to spillere fik portugisernes forsvar og målvogtere aldrig styr på.

GOG var også bedste mandskab på banen i de sidste 30 minutter, hvor forskellen blev udbygget til syv mål. Sejren kunne have været større, men Porto fik pyntet på resultatet i slutminutterne.