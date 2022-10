Uklare coronaregler skaber dansk frygt kort før EM

Og spørgsmålene svæver stadig i luften trods hårdt arbejde i Dansk Håndbold Forbunds (DHF) stab for at få afklaring.

- Først fik vi at vide, at man ikke kunne komme ind i turneringen, hvis man er testet positiv lige før, men så i løbet af aftenen lød det, at det måtte man måske godt efter fem dage, lyder det fra Toft, som har fået skabt skrækscenarier i hovedet.

- Hvis man tester positiv, når vi lander derude, og der skal gå fem dage, så er de to første puljekampe røget. Tænk hvis man har syv, som er positive der.

Den unge fløjspiller Emma Friis, der slutrundedebuterede ved VM sidste år, kan også godt mærke, at frygten har sneget sig ind efter mandagens to positive test.

- Det er bekymrende, fordi det kan få så stor indvirkning på et hold. Det kan sprede sig ret hurtigt, og vi har fået at vide med reglerne, at hvis vi bliver testet positive lige inden, så er man måske ude af turneringen, siger hun.