Danske håndboldkvinders coronatest er nu negative

- Men høje CT-værdier kan jo både være en indikation på, at noget er på vej eller i sin spæde start, men det kan også være en gammel infektion. Men de ser heldigvis ud til, på de test vi har fået bekræftet på laboratoriet i dag, at det er en gammel infektion, forklarer han.

Håndboldkvinderne mødte ind i landsholdslejren mandag for at forberede sig til EM, der begynder 4. november. I den forbindelse bonede de to coronatest ud, og Jørgensen og Hansen blev sendt i isolation.

Det danske landshold rejser onsdag til Norge for at deltage i opvarmningsturneringen Golden League, og her kan Jørgensen og Hansen også være med.