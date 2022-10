For to uger siden meldte den midtjyske klub ud, at den manglende fem millioner kroner.

Flere sponsorer har hjulpet til med penge til at dække omkostningerne. Samtidig har familier og enkeltpersoner doneret penge til den økonomisk trængte klub.

De fremtidige udgifter er samtidig barberet ned for at få redningsplanen til at lykkes.

- Vi må lægge lag på, som økonomien tillader det, skriver klubben.

Silkeborg-Voel indtager syvendepladsen i kvindeligaen med syv point i lige så mange kampe.