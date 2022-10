Aalborg mister modvilligt svensk stjerne til Bundesligaen

- Vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at forlænge aftalen med Felix, men han ønskede at fortsætte karrieren i Bundesligaen hos Magdeburg, en beslutning vi har fuld respekt for, siger Jan Larsen.

Svenskeren kom til Aalborg i 2020, og i sin første sæson i klubben var han blandt andet med til at spille nordjyderne i Champions League-finalen. Han har også vundet et dansk mesterskab og en pokaltitel med klubben.

- Jeg ser frem til at slutte min tid i klubben på bedste vis, og forhåbentlig kan vi gøre det med at sikre en eller flere nye titler til pokalskabet, siger Claar.