»Lederne passer ekstra godt på med deres underskrifter. Folk vil gerne og har længe støttet os med hjertet, men det er svært for dem at binde sig til omkostninger for et år.«

Som mangeårig formand havde Jens Christensen sit hyr med at styre Skanderborg Håndbold og klubbens hold i kvindeligaen gennem et par coronaprægede sæsoner, men han tøver ikke med at udtrykke ekstra bekymring for den kommende tid.