Publikum gik forgæves: Ajax havde for få spillere

Værterne ville gerne have den gennemført, og da Ajax København ikke meldte afbud, så var begge hold indstillet på at gennemføre kampen.

Ajax København skal møde op i skifteretten 11. oktober, beretter Sjællandske Medier, efter at Skat har begæret selskabet bag klubbens herrehåndbold konkurs.

Tidligere på ugen fik Ajax-spillerne at vide, at de kunne blive fritstillet, hvis de ønskede det. Fredag har Tobias Olsen og Johan Thesbjerg Kofoed forladt Ajax til fordel for Sønderjyske og Skive.