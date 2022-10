Håndboldprofil er knæskadet og misser EM

- Hendes nuværende form gav hende fuldt fortjent en plads i EM-truppen, og det er naturligvis den missede slutrunde, der fylder lige nu, siger hun.

Mia Rej Frahm blev i december sidste år knæskadet under VM i Spanien med det danske landshold. De første måneder af 2022 brugte hun på at kæmpe sig tilbage, inden hun gjorde comeback i foråret.

- Det er dybt uretfærdigt, at dette nu igen skal overgå Rej, siger sportsdirektør Trine Nielsen.

- Hun har om nogen knoklet for at genfinde sit topniveau, og jeg er overbevist om, at hun ville have fyret et flot EM af, så det er næsten ikke til at bære, at hun nu igen skal under kniven, siger hun.

EM begynder 4. november og afvikles i Slovenien, Nordmakedonien og Montenegro.