Fritstillede håndboldspillere drager videre efter Ajax-kaos

Spillerne i den konkurstruede håndboldklub Ajax København fik tidligere på ugen mulighed for at blive fritstillet, og nu har de to første spillere fundet sig en ny klub.

Det drejer sig om Tobias Olsen og Johan Thesbjerg Kofoed, der skifter til henholdsvis Sønderjyske og Skive.

21-årige Tobias Olsen træder et skridt op fra tilværelsen i 1. division til ligaholdet Sønderjyske.