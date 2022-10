Kriseramt håndboldklub giver sig selv deadline for redning

I sidste uge blev administrerende direktør i Silkeborg-Voel Carlo de Silva fyret, og klubben meddelte, at den mangler fem millioner kroner for at overleve.

Kampen for overlevelse i håndboldklubben, der spiller i kvindernes liga, fortsætter, og bestyrelsen har nu besluttet sig for en tidsmæssig bagkant.

- Vi arbejder videre på at få redningsplanen på plads. Vi har sat en deadline til sidst i næste uge, siger bestyrelsesformand i Silkeborg-Voel Mogens Steffensen om den nuværende situation.