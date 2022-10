Frygten for Nikolaj Jacobsens gode overtalelsesevner fik Kasper Søndergaard til at sende en sms i stedet for at foretage et opkald.

»Hej Niko. Jeg må desværre fortælle dig, at jeg ikke …« indledte Søndergaard beskeden til landstræneren på 1.076 tegn.

Budskabet var ikke til at misforstå. Efter knap 190 landskampe kunne den dengang 36-årige OL-guldvinder ikke holde til mere, og derfor meldte han afbud til flere opgaver på landsholdet.