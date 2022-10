Mikkel Hansen og Aalborg kvaste ungarsk mesterhold i CL

Nordmanden, der som Hansen endte på ti mål, lavede tre af Aalborgs første fire mål i indledningen, inden andre og målvogter Simon Gade ved stillingen 4-7 begyndte at melde sig ind.

Trods stor opmærksomhed fra hjemmeholdet viste Mikkel Hansen sin klasse med fem mål samt flere gode frispilninger i første halvleg. Også 21-årige Mads Hoxer markerede sig med to sving med venstrearmen, og Aalborg var foran 17-15 efter de første 30 minutter.

To minutters overtal var med til at sende Aalborg i luften i starten af anden halvleg, hvor holdet i alle spillers facetter var overlegen mod et rystet Szeged-mandskab.

Allerede ved 24-17 var hjemmeholdet knækket - også takket være Aalborg-keeper Mikael Aggefors, der kom ind og imponerede - og det blev bemærket på tribunerne, hvor stor utilfredshed siden blev afløst af opgivende passivitet.