Team Esbjerg gav Ringkøbing kæmpe kindhest

Bagspilleren Henny Reistad førte an for hjemmeholdet. Nordmanden scorede ni gange på ni forsøg og blev kampens topscorer.

Bag et velfungerende forsvar stod både rutinerede Rikke Poulsen og talentfulde Amalie Milling med høje redningsprocenter - henholdsvis 47 og 50 procent.

Sejren over den vestjyske rival sender Esbjerg op på ti point i toppen af rækken. Det samme pointantal har Ikast også, efter at holdet onsdag i sikker stil hentede to point i Horsens. De midtjyske gæster vandt 29-22.

Odense har ligeledes ti point i toppen af rækken, og de ubesejrede fynboer har endda spillet en kamp færre end både Esbjerg og Ikast.