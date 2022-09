Danske håndboldkvinder fik hollandske klø i Golden League

Fra 4-4 kom Holland på 8-4. Lidt over halvvejs i første halvleg knækkede filmen for alvor for danskerne, der ikke kunne få ret meget til at fungere. Slet ikke i angrebet.

12-8 blev frem mod pausen til 18-9 for Holland, der var i fuld kontrol.

Anden halvleg startede med en fem minutter lang måltørke fra begge hold. Den blev brudt, da Odense-spilleren Bo van Wetering sendte Holland foran med ti mål.

Lidt efter gjorde van Wetering det også til 21-10, og så måtte Jesper Jensen trykke på panikknappen og tage en timeout.

Kampen virkede allerede afgjort, og det blev der ikke ændret på frem mod slutfløjtet. Holland var ganske enkelt bare på et andet niveau end danskerne.

I forbindelse med torsdagens kamp blev Sandra Toft for tredje år i træk kåret som årets kvindelige håndboldspiller.