Polakker tildelte GOG første Champions League-nederlag

Med en god afslutning på første halvleg endte Wisla Plock dog med at kunne gå til pause foran 17-14.

Wisla Plock indledte anden halvleg med at bringe sig foran med fem mål. GOG fik sat proppen i den polske offensiv og sørgede for, at hjemmeholdet ikke kom yderligere foran.

Desværre for fynboerne havde de svært ved at lukke hullet helt til Wisla Plock. Med cirka et kvarter tilbage - bagud 21-24 - tog GOG-træner Nicolej Krickau en timeout i håb om at puste liv i comebackhåbet.

Det skete delvist, da det i flere omgange lykkedes GOG at få reduceret polakkernes føring til to mål.

Tættere på kom GOG dog ikke. To brændte straffekast i slutfasen blev dyre for det danske hold, og hvad der kunne ligne en potentiel knæskade til Anders Zachariassen med kun et par minutter igen gjorde kun ondt værre.