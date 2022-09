Kriseramt håndboldklub leder efter fem millioner kroner

På grund af den kritiske økonomisk situation har Silkeborg-Voels bestyrelse lavet en redningsplan, der kræver fem millioner kroner. En del af den indebærer blandt andet, at medarbejderne skal gå ned i løn.

Bagspilleren Sofie Bæk Andersen siger til Midtjyllands Avis, at man i spillertruppen er klar til at kæmp for Silkeborg-Voels overlevelse.

- Vi vil forsøge at hjælpe klubben med at overleve, men jeg ved ikke, om det bliver på den ene eller den anden måde. Måske kan vi spillere lave nogle initiativer. Vi forholder os i hvert fald til, at vi er i store problemer, og vi vil gøre alt for, at der også er en klub i 2023, siger hun til avisen.

Fem kampe inde i sæsonen ligger Silkeborg-Voel på femtepladsen i kvindernes håndboldliga efter tre sejre og to nederlag.