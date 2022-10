Årrh, den sved.

Foran 5-0.

Første mål mod sig efter godt seks minutter, og en føring på 9-2 efter et kvarter.

Ingen grund til at hidse håndboldstatistikere op, så i stedet for at skrive »aldrig« nøjes vi med at konstatere, at de danske håndboldkvinder sjældent har fået en bedre indledning mod Norge.