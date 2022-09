Guf for kontramaskinen

Efter 21-10 ved pausen til seneste sæsons danske sølvvinder fortsatte takterne fra første halvleg. Team Esbjerg var effektiv stort set hver gang i kontrafasen og overtalsspillet, mens Storhamar havde svært ved at udfordre det flade Esbjerg-forsvar med den høje midterblok.

Gentagne– gange tabte nordmændene bolden, når de forsøgte at krydse ind over midten, og det gav yderst gunstige betingelser for en rødklædt kontrafase. Men sommetider, når man fører stort i en kamp med tydelig klasseforskel, kan koncentrationen svigte. Det skete også for Team Esbjerg, og derfor voksede den store føring ikke for alvor.

Til gengæld var det i hele kampen blot et spørgsmål om sejrens størrelse, og det endte i sidste ende med en vestjysk storsejr på 35-25, hvor Henny Reistad blev topscorer med otte scoringer.