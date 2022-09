GOG smed stor CL-føring og måtte nøjes med uafgjort

GOG kom torsdag aften lidt ned på jorden igen efter den flotte åbning på Champions League med sejren over PPD Zagreb. På hjemmebane havde GOG alle chancer for at slå Dinamo Bukarest, men måtte nøjes med 38-38.

Fynboerne førte med seks mål i anden halvleg, men rumænerne svarede godt igen.

Dermed er GOG på tre point for to kampe i gruppe A. GOG har gjort rent bord i den hjemlige liga, og dermed satte rumænerne en kæp i hjulet på den gode stime af sejre.